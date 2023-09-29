Чем запомнилась ярмарка молодого современного искусства blazar

Самые интересные факты — в материале «Культуры» Ярмарка молодого современного искусства blazar, проходившая с 21 по 24 сентября, формально остается спутником ярмарки современного искусства Cosmoscow, стартующей сегодня, но, похоже, она вполне «оперилась» и повзрослела.