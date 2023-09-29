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Газета «Культура»

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Чем запомнилась ярмарка молодого современного искусства blazar

Чем запомнилась ярмарка молодого современного искусства blazar

Самые интересные факты — в материале «Культуры» Ярмарка молодого современного искусства blazar, проходившая с 21 по 24 сентября, формально остается спутником ярмарки современного искусства Cosmoscow, стартующей сегодня, но, похоже, она вполне «оперилась» и повзрослела.

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