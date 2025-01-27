Старинные гадания наших предков

Заглянуть в будущее и узнать свою судьбу – было и остается одним из самых тайных желаний человека. Наши предки использовали гадания на судьбу, предсказывали урожай и могли узнать имя своего будущего супруга или своей жены.
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