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Смоленск 2.0

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Александр Новиков вынес последнее предупреждение главе Ленинского района Смоленска

Александр Новиков вынес последнее предупреждение главе Ленинского района Смоленска

Качество работы руководителей двух других территориальных управлений тоже не удовлетворили градоначальника Глава Смоленска Александр Новиков в очередной раз отчитал руководителей районных управлений областного центра.

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