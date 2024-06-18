Александр Новиков вынес последнее предупреждение главе Ленинского района Смоленска

Качество работы руководителей двух других территориальных управлений тоже не удовлетворили градоначальника Глава Смоленска Александр Новиков в очередной раз отчитал руководителей районных управлений областного центра.
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