В Финляндии неожиданно оценили слова Путина о «Северном потоке»

Просто они в этом подрыве учавствовали,а как на себя клеветать? Не можно......а продавайте им газ по завышенной стоимости,т.к турецкий поток не для них!

Андрей Шишинов

"Глава государства подчеркнул, что не понимает отказа от такого решения." А с чего это он решил, что именно немецкие власти принимают какие-то решения? Решения принимаются у хозяев- в госдепе сша. И передают эти решения своим слугам даже не через посла, а через какого-нибудь 3 секретаря посольства.