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В Финляндии неожиданно оценили слова Путина о «Северном потоке»

В Финляндии неожиданно оценили слова Путина о «Северном потоке»

Европейские лидеры живут по двойным стандартам. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Просто они в этом подрыве учавствовали,а как на себя клеветать? Не можно......а продавайте им газ по завышенной стоимости,т.к турецкий поток не для них!
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14 час.
Андрей Шишинов
&quot;Глава государства подчеркнул, что не понимает отказа от такого решения.&quot; А с чего это он решил, что именно немецкие власти принимают какие-то решения?  Решения принимаются у хозяев- в госдепе сша. И передают эти решения своим слугам даже не через посла, а через какого-нибудь 3 секретаря посольства.
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12 час.

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