КГК Могилевской области рассказал о случаях нецелевого использования древесины по льготным ценам.

Комитет госконтроля Могилевской области во взаимодействии с финансовой милицией, сельскими исполкомами и лесхозами региона осуществляет контроль за использованием населением приобретенной в лесхозах региона деловой древесины по льготным ценам.
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