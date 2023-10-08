Женский гороскоп на 9 октября 2023 года советует уделять как можно больше времени близким и родным людям Ella BramsАстрологи советуют представительницам всех знаков зодиака 9 октября 2023 года завершить свои текущие дела, не конфликтовать и не реагировать на «выпады» недоброжелателей.
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