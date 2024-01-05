Telegraph: Россия нанесла удары по объектам оборонной промышленности Украины

© AP Photo / Pavel Petrov Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Российские военные нанесли удары по объектам оборонной промышленности Украины, пишет The Telegraph.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии