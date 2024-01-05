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Telegraph: Россия нанесла удары по объектам оборонной промышленности Украины

Telegraph: Россия нанесла удары по объектам оборонной промышленности Украины

© AP Photo / Pavel Petrov Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Российские военные нанесли удары по объектам оборонной промышленности Украины, пишет The Telegraph.

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