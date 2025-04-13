Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Россия должна определиться, что будет означать Победа на СВО, иначе – ее заберут» – полковник Матвийчук

«Россия должна определиться, что будет означать Победа на СВО, иначе – ее заберут» – полковник Матвийчук

БлокнотРУ Что мы понимаем под словом «Победа», когда говорим об СВО? Уход Зеленского? Вступление наших войск в Киев? Суд над всеми неонацистами Украины? Полковник в отставке, военный обозреватель Анатолий Матвийчук считает, что руководству России надо четко и публично ответить на эти вопросы, потому что иначе есть риск «потерять» победу, которую сейчас у нас пытаются «украсть» американцы, навязывая свои условия мирного соглашения.

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