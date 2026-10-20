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Усман Дембеле и Дани Ольмо получили травмы в первом тайме матча между «ПСЖ» и «Барселоной». Встреча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходит на стадионе «Парк-де-Пренс» (0:0, первый тайм).