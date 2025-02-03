The Times: премьера Британии обвинили в нарушении локдауна в 2020 году

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в нарушении правил локдауна во время пандемии коронавируса в 2020 году, сообщает газета The Times со ссылкой на книгу политических обозревателей издания Патрика Магуайра и Гэбриэла Погранда.