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The Times: премьера Британии обвинили в нарушении локдауна в 2020 году

The Times: премьера Британии обвинили в нарушении локдауна в 2020 году

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в нарушении правил локдауна во время пандемии коронавируса в 2020 году, сообщает газета The Times со ссылкой на книгу политических обозревателей издания Патрика Магуайра и Гэбриэла Погранда.

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