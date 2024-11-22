Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Слухи о заморозке вкладов россиян в банках можно назвать "происками врагов", однако это не исключает рисков банкротства малых и средних финучреждений из-за невозможности выполнять свои обязательства.
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