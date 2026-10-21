Въезд в Шенгенскую зону на пять лет из-за его деятельности по увековечиванию памяти Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ)/ и дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретило советнику Львовского областного совета Святославу Шеремете польские власти, 21 октября по инициативе министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, сообщает портал Kresy.
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