Въезд в Шенгенскую зону на пять лет из-за его деятельности по увековечиванию памяти Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ)/ и дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретило советнику Львовского областного совета Святославу Шеремете польские власти, 21 октября по инициативе министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, сообщает портал Kresy.