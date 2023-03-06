«Новатэк» готов войти в «Сахалин-2» и купить долю Shell

Газовая компания «Новатэк» сообщила правительству о готовности приобрести долю Shell в проекте «Сахалин-2» (27,5%) и попросила его ускорить проведение оценки ущерба, нанесенного проекту со стороны Shell, чтобы принять участие в отборе покупателя.