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«Новатэка» готов войти в «Сахалин-2» и купить долю Shell

«Новатэка» готов войти в «Сахалин-2» и купить долю Shell

Газовая компания «Новатэк» сообщила правительству о готовности приобрести долю Shell в проекте «Сахалин-2» (27,5%) и попросила его ускорить проведение оценки ущерба, нанесенного проекту со стороны Shell, чтобы принять участие в отборе покупателя.

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