Ольга Серябкина восхитилась снегопадом в Новосибирске

В столицу Сибири певица и актриса Ольга Серябкина прибыла утром 9 февраля, в самый разгар снегопада. Своими эмоциями от красоты снежного Новосибирска она поделилась в ТГ-канале, назвав город «любимейшим».
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