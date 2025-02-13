До конца 2025 года в Тюменской области запустят новую программу газификации

В Тюменской области запустят новую программу газификации до конца 2025 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов во время торжественной церемонии пуска газа в деревне Онуфриево Исетского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии