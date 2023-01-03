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6 признаков самосглаза и как от него защититься

6 признаков самосглаза и как от него защититься

Самосглазом называют воздействие энергетики, имеющей отрицательный окрас, на себя. Есть шесть основных признаков, по которым можно понять, что человек навредил сам себе… Постоянное беспокойство и тревожность Нарастающее беспокойство, даже в условиях, когда ничего опасного не происходит, может говорить о наличии самосглаза, В период, когда все дела идут по плану, внезапно оказывается, что человек заходит в тупик и не может осуществить задуманного, отказываясь от идеи из-за волнения.

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