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Гендиректор «Зенита»: «ЛЕ прибавила в своем статусе за последние 2 года. Легкой жизни не будет»

Гендиректор «Зенита»: «ЛЕ прибавила в своем статусе за последние 2 года. Легкой жизни не будет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил перспективы клуба из Санкт-Петербурга в Лиге Европы после того, как команда Сергея Семака гарантировала себе 3-е место в группе Лиги чемпионов.

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