В МТСК размещена информация о строительных материалах отечественного производства

Московский территориальный строительный каталог (МТСК) на сегодняшний день содержит информацию о более 5,4 тысячи единицах строительной продукции от отечественных производителей, которые востребованы на самых разных этапах строительства.
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