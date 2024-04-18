Экономист Белоусов: в России, возможно, началась "революция зарплат"

Проведение спецоперации могло приблизить начало "революции зарплат" в России. Об этом заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов в аналитической записке "Как развивалась экономика в 2023 и начале 2024 года", с которой ознакомился РБК.