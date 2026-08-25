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Более 55 млрд теңге направят на подготовку Мангистау к отопительному сезону

Более 55 млрд теңге направят на подготовку Мангистау к отопительному сезону

В Мангистауской области завершена подготовка объектов образования, здравоохранения и социальной сферы к отопительному сезону 2026–2027 годов.

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