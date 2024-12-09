Санта-Клауса в России просят признать иноагентом

Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предлагает причислить Санта-Клауса к иностранным агентам, так как одноименный бренд пользуется популярностью в недружественных России государствах.
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