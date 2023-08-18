Простой, немного забавный и абсолютно безобидный тест на адекватность: вопрос "Чей Крым?"

Юрий Золотарев

Не знаю, не знаю... Есть простейшие вещи, например: орущие "херроямславу" не могут по определению считаться людьми! Потому что не могут ЛЮДИ славить палачей и детоубийц! И еще: чей Крым?? Да ясен пень, что Крым - крымский! Принадлежит он КРЫМЧАНАМ, но никак не пришлым откуда-то со стороны бандероЖОпам! Крым - республика, которая решила послать ннафик бандероЖОпскую "идеологию" и перейти под административную эгиду России! Об что звук, громодяне???