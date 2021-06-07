Депутат Кривоносов об УЕФА и форме Украины: «На союз повлияли финансирующие его американские корпорации, можно предположить»

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал решение УЕФА одобрить новую форму сборной Украины.

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