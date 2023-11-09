Замглавы Минобороны вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии за заслуги в обеспечении безопасности страны и проявленный героизм во время операции по поддержанию мира, сообщили в Минобороны РФ.
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