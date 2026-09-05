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Царьград

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Новак оценил значимость проекта «Восток Ойл» для безопасности России

Новак оценил значимость проекта «Восток Ойл» для безопасности России

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил проект «Восток Ойл» как важнейший для энергетической безопасности и экономики страны.

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