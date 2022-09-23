Военное обозрение

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Институт изучения войны США дал прогноз развития СВО после частичной мобилизации в России

Институт изучения войны США дал прогноз развития СВО после частичной мобилизации в России

Частичная мобилизация военнообязанных в Российской Федерации позволит успешно решить вопрос с удовлетворением потребности в дополнительных подразделениях на новых территориях (имеются в виду территории ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожской области).

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