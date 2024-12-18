Фанаты «Саутгемптона» называли Нуньеса «дерьмовым Энди Кэрроллом» на матче Кубка лиги. Форвард «Ливерпуля» отпраздновал гол, приложив палец к губам

В 1/4 финала Кубка лиги «Саутгемптон» уступил на своем поле со счетом 1:2 и вылетел из турнира. В 1-м тайме болельщики хозяев скандировали Нуньесу: «Ты просто дерьмовый Энди Кэрролл!» – вероятно, намекая на внешнее сходство Дарвина с экс-игроком мерсисайдцев.