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Пять районов Донецка остались без электричества

Большая часть Донецка обесточена. Об этом 12 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.«Частично обесточены Ворошиловский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ленинский районы», — отметил он в своем Telegram-канале.

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