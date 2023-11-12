Пять районов Донецка остались без электричества

Большая часть Донецка обесточена. Об этом 12 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.«Частично обесточены Ворошиловский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ленинский районы», — отметил он в своем Telegram-канале.
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