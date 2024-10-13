20 яшьтә Ленин ордены алган Дөлфирә Каһирова: «Хәзерге тормышымны оҗмахка тиңлим»

Ай-һай, тынгысыз бит ул авыл кешесе! Аның өчен вакыт тәгаенләнеше дә, яшь чикләве дә юк. Шундый ихтирамга ия зат, бар гомерен терлекчелеккә багышлаган, Ленин ордены кавалеры, «Ана даны» медале иясе, Актаныш районының Киров авылының мөхтәрәм шәхесе Дөлфирә апа Каһирова белән күптән түгел генә күрешү насыйп булды.
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