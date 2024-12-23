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Фицо заявил об угрозе АЭС в Словакии из-за поддержки Зеленским санкций против РФ

Фицо заявил об угрозе АЭС в Словакии из-за поддержки Зеленским санкций против РФ

Словакии вредит позиция президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая), который поддерживает санкции против атомной отрасли России и ставит под угрозу работу словацких АЭС, заявил 23 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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