Словакии вредит позиция президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая), который поддерживает санкции против атомной отрасли России и ставит под угрозу работу словацких АЭС, заявил 23 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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