Дюпон-Эньян раскритиковал выделение €6,1 млрд Украине на оружие

Николя Дюпон-Эньян, лидер "Вставай, Франция", раскритиковал Урсулу фон Дер Ляйен за €6,1 млрд помощи Украине на оружие.
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