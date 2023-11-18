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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прешес Ачиува о паркете в Торонто: «Было скользко. Почувствовал это на себе»

Форвард «Торонто» Прешес Ачиува подтвердил слова игрока «Бостона» Джейлена Брауна о скользком новом паркете на арене канадского клуба.

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