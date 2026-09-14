Зеленский пожаловался на удар по "Киевстару": Что скрыли чиновники?

Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на удар по "Киевстару", назвав компанию "сугубо мирной".
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