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Watch: Kate navigates marriage woes, security crisis in 'The Diplomat' Season 4

"The Diplomat," a political thriller starring Keri Russell, Rufus Sewell, Allison Janney and Bradley Whitford, will return for Season 4 on Netflix.

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