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В Новосибирском районе два человека погибли при опрокидывании автомобиля

В Новосибирском районе два человека погибли при опрокидывании автомобиля

Смертельное ДТП произошло на Северном обходе.В результате опрокидывания автомобиля в Новосибирской области погибли два человека.

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