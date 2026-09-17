Астроном Бурмистров отметил, что с 18 по 25 сентября можно будет особенно хорошо увидеть Венеру

С 18 по 25 сентября можно будет особенно хорошо увидеть Венеру на небе. Об этом URA.RU рассказал астроном ПНИПУ Евгений Бурмистров.
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