В областной столице вспоминают о жертвах террористического акта. В воскресенье, 29 декабря 2013 года на вокзале станции "Волгоград-1" прогремел взрыв, который унес жизни 17 человек.
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В областной столице вспоминают о жертвах террористического акта. В воскресенье, 29 декабря 2013 года на вокзале станции "Волгоград-1" прогремел взрыв, который унес жизни 17 человек.