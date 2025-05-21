Спортсмены проекта «НА СТАРТ!» завоевали призовые места на турнире

Юные спортсмены Благотворительного фонда «География Добра» в проекте адаптивного спорта «НА СТАРТ!» показали фантастический результат на IX Всероссийских соревнованиях «Старты мечты» по горным лыжам, прошедших в Ижевске.
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