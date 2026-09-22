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Татарстаннан махсус операциядәгеләргә гуманитар ярдәм илттеләр, блиндаж мәчет ачтылар

Татарстаннан махсус операциядәгеләргә гуманитар ярдәм илттеләр, блиндаж мәчет ачтылар

21 сентябрьдә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин нәзарәт казые, Ютазы районы имам-мөхтәсибе, «Фәнис» мәдрәсәсе директоры Марат хәзрәт Мәрданшин белән очрашты.

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