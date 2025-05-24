График отключения горячей воды на лето: что нужно знать? Ирэн ОрлонскаяВ летний период проводится отключение горячей воды, что необходимо для подготовки системы централизованного теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.
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