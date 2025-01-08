Более 2,7 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве планируют создать в Крыму

Фото: Михаил ГладчукБолее 24 миллиардов рублей. Таков планируемый объём капитальных вложений в рамках 56 инвестиционных соглашений, которые реализуются в сфере сельского хозяйства в Крыму, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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