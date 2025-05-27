В Госдуме раскрыли, что остановит немецкие Taurus, если Украина их решится применить: «Искандеры» летают быстрее

Российская ракета «Искандер» долетит до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ. Об этом, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины, РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.