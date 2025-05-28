Сила в правде
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Сила в правде

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"Это очень хорошо": Особый удар под Харьковом. Подполье сообщило детали, о которых не расскажет Киев

"Это очень хорошо": Особый удар под Харьковом. Подполье сообщило детали, о которых не расскажет Киев

На протяжении последних нескольких дней ВСУ усиленно бьют по мирным городам России. Ответ не заставляет себя ждать: русское подполье сообщает об ударах по Украине, включая детали, о которых Киев молчит.

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