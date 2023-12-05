Верните трон родителям. Психолог о реальных детских психотравмах и юных манипуляторах

Не стоит во всем винить родителей: в жизни происходит не так много событий, способных по-настоящему травмировать психику ребенка Сегодня стало популярным объяснять свои поступки и неудачи влиянием некоего психотравмирующего фактора, произошедшего в детстве: родители недолюбили, недодали, обидели.
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