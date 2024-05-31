Андрей Макаревич рассказал о своих копеечных заработках

Беглый музыкант Андрей Макаревич заявил, что он зарабатывал меньше конферансье. Известный российский музыкант и композитор, Андрей Макаревич, перебравшийся в Израиль в марте 2022 года, сейчас находится в туре по странам Прибалтики, оставив свою супругу Эйнат Кляйн в честь ее 40-летия.