Часть муниципалитетов Самарской области отказались от аренды газовых сетей

Договоры аренды газовых сетей с оператором программы социальной газификации в Самарской области — «Средневолжской газовой компанией» (СВГК) расторгли руководители более 20 муниципальных образований региона.
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