Из-за неправильного произношения слова «паляница» к американцу Дэниелу Мартиндейлу на Украине относились с подозрением.
Проклятая паляница
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Вообще-то правильно произносить это слово "паляныця"... (булка хлеба).... В украинском языке если даже и пишется буква "и", она читается как "ы"...
Ответить
4 час.
Татьяна Климова
.
Ответить
2 час.
Татьяна Климова
Вообще нассс..... рать, как пишется это слово и что оно обозначает
Ответить
2 час.
Свежие комментарии