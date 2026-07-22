Названы возможные перемены в ВСУ с приходом нового главнокомандующего

С приходом на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого принципиально в украинской армии ничего не изменится, однако могут пройти изменения по использованию личного состава на передовой, рассказал военный эксперт Алексей Живов.