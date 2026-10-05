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Происшествия

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В Нижнем Новгороде полицейские задержали подозреваемого в тройном убийстве

В Нижнем Новгороде полицейские задержали подозреваемого в тройном убийстве

«Утром 5 октября на территории Нижнего Новгорода сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех женщин.

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